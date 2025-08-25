Il Milan ha bisogno di un attaccante ed è arrivato ora ad ottenere l’accordo con un club in particolare per un giocatore che piace parecchio: le ultime novità.

Il Milan ha le idee chiare: serve ancora qualche rinforzo per la squadra messa a disposizione di Massimiliano Allegri, specialmente per il reparto offensivo. Soprattutto dopo che l’affare per Victor Boniface non è andato a buon fine dopo le visite mediche sostenute dall’attaccante.

L’affare per il nigeriano è ufficialmente tramontato e il giocatore è rientrato in Germania. Ma il Milan ha già messo gli occhi su un altro attaccante. Si tratta di Conrad Harder, classe 2005 che piace parecchio ai rossoneri. Ecco cosa sta succedendo e cosa manca.

Milan, Conrad Harder piace tanto: accordo raggiunto Sporting Lisbona, ecco cosa manca

La società rossonera ha già raggiunto, come riferito da ‘SportMediaset’, un accordo di massima con lo Sporting Lisbona per il danese. Harder potrebbe perciò trasferirsi presto a Milano sulla base di un’operazione di circa 27 milioni di euro comprensivi di bonus. Sul suo cartellino poi i portoghesi manterrebbero una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Per Harder il Milan starebbe già preparando un contratto di cinque anni da 1,5-2 milioni a stagione. Manca perciò solamente l’accordo con il giocatore ma il club sta trattando con il suo entourage per arrivare ad un punto d’incontro e superare definitivamente il Rennes. I francesi si sono infatti mossi per il classe 2005 ma è stato lui stesso a mettere tutto in stand-by non appena si è palesato l’interesse della squadra di Allegri.