Dopo i successi di Paolini e Darderi e le eliminazioni di Bronzetti e Nardi, agli US Open oggi tocca a Passaro, Cobolli, Bellucci e Cocciaretto. Tutta l’Italia aspetta Sinner.

Dopo una prima giornata tra luci e ombre per il tennis azzurro, prosegue oggi la corsa degli italiani agli US Open 2025. Nella notte italiana tra il 24 e il 25 agosto è arrivata la vittoria di Jasmine Paolini, qualificata al secondo turno insieme a Luciano Darderi, mentre sono state eliminate Lucia Bronzetti e Luca Nardi, quest’ultimo fuori al primo turno per il secondo anno consecutivo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il grande atteso resta Jannik Sinner, campione in carica, che farà il suo debutto domani, 26 agosto, contro il ceco Vit Kopriva.

Gli azzurri in campo oggi (25 agosto)

DERBY AZZURRO : Francesco Passaro – Flavio Cobolli

Mattia Bellucci – Shang Juncheng

Yulia Putintseva – Elisabetta Cocciaretto

Dove vedere gli US Open 2025

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su SuperTennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Streaming disponibile su SuperTenniX, Sky Go e NOW.