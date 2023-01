Berrettini-Tsitsipas domani in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas nel terzo singolare della sfida Italia-Grecia di United Cup 2023, che dà l’accesso alla finale dell’evento. Il tennista romano è chiamato ad una nuova impresa per portare il team azzurro all’ultimo atto in quel di Sydney. Dopo Ruud e Hurkacz, Matteo vuole incamerare il terzo successo di fila contro un top-10 e acquisire ulteriore fiducia in vista del primo slam stagionale che si avvicina. Il livello c’è, la condizione fisica anche pare decisamente in crescendo. Dall’altra parte della rete c’è però uno Tsitsipas che anche lui ha dimostrato di tenere tanto alla sua nazionale e a questo torneo. In più, almeno fino a questo momento il greco si è dimostrato un avversario piuttosto ostico per Berrettini. Ha infatti vinto tutti e quattro i precedenti scontri diretti, due di questi giocati proprio in Australia, uno nell’esibizione del Kooyong e un altro agli Australian Open del 2019. A Melbourne, nel 2021, invece l’azzurro non scese in campo dopo l’infortunio muscolare subito nel corso del precedente match contro Khachanov.

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Berrettini e Tsitsipas scenderanno in campo domani, sabato 7 gennaio alle ore 07:00 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che trasmetterà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi e l’intera fase finale. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.