Brutte notizie in casa del Bologna: arriva il comunicato del club sulle condizioni di Ciro Immobile e di Nicolò Casale, i tempi per l’attaccante sono lunghi.

Ciro Immobile si è subito infortunato, alla prima con la maglia del Bologna contro la Roma in Serie A, e pochi minuti fa il club rossoblù ha anche fatto il punto sull’entità del problema fisico.

Non sono arrivate buone notizie. Anzi, lo stop per l’attaccante italiano sarà lungo: di seguito la nota ufficiale della società e i tempi di recupero.

Tegola Immobile, l’infortunio è più grave del previsto: il comunicato del Bologna

Il comunicato del Bologna: “Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”.

L’attaccante quindi starà fuori circa due mesi. Di base molto probabilmente tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali di ottobre. Non è però ancora chiaro se ce la farà direttamente per la 7ª giornata di Serie A o se sarà a disposizione al 100% per le gare successive.