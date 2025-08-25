La numero 1 d’Italia supera agli Us Open Aiava in due set. Avanza Darderi contro Hijikata, subito eliminati Bronzetti e Nardi.

Giornata di luci e ombre per il tennis azzurro agli US Open 2025. La migliore notizia arriva da Jasmine Paolini, che conquista l’accesso al secondo turno superando l’australiana Destanee Aiava (n.168 WTA) in due set. La toscana, numero 8 del mondo e testa di serie del tabellone, si è imposta per 6-2 7-6 in un’ora e 34 minuti sul Louis Armstrong Stadium.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

“Il primo turno in uno Slam può essere stressante – ha spiegato Paolini – sono felice di come ho gestito la partita. Giocare di notte a New York è speciale, adesso spero di avere l’energia giusta per proseguire al meglio il torneo”.

Bronzetti e Nardi eliminati

Esordio amaro per Lucia Bronzetti. La 27enne romagnola (n.56 WTA) è stata sconfitta in tre set dalla 18enne ceca Tereza Valentova (n.94), proveniente dalle qualificazioni: 6-3 3-6 6-4 in due ore e otto minuti. Stessa sorte per Luca Nardi, battuto nettamente dal ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3 6-1 6-1.

Darderi show

A sorridere è invece Luciano Darderi (n.34 ATP e testa di serie n.32), che ha superato con autorità l’australiano Rinky Hijikata (n.96) in tre set: 6-2 6-1 6-2 in appena un’ora e 25 minuti.