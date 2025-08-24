Serie A, Pisa festeggia il ritorno con un pari: 1-1 a Bergamo contro l’Atalanta
Autogol di Hien e risposta di Scamacca: i nerazzurri di Juric rimandano la prima vittoria, i toscani tornano in A dopo 34 anni con un punto prezioso.
Finisce 1-1 tra Atalanta e Pisa nel match della prima giornata di Serie A. Alla rete nel primo tempo arrivata con l’autogol di Hien ha risposto nella ripresa Scamacca, tornato al gol dopo oltre 400 giorni (l’ultimo nel maggio 2024 col Torino).
La partita
Juric conferma il 3-4-2-1 con Zalewski subito titolare e Krstovic inizialmente in panchina. Gilardino risponde con il 3-5-2: in avanti Meister-Moreo, con Tramoni mezzala in fase difensiva e pronto a inventare in appoggio alla coppia offensiva.
L’Atalanta parte bene ma spreca troppo nell’ultimo passaggio, soprattutto con Daniel Maldini. Al 26’ il Pisa punisce: azione sulla sinistra di Touré, cross in mezzo, tocco di tacco di Moreo che innesca Angori, la cui giocata porta all’autogol di Hien per lo 0-1. Nel finale di primo tempo ancora Moreo sfiora il raddoppio da pochi passi.
Nella ripresa i padroni di casa entrano con un altro piglio e al 50’ trovano il pareggio con Scamacca, che dal limite batte Semper con una conclusione precisa. L’attaccante nerazzurro sfiora poi la doppietta colpendo una traversa di testa. L’occasione più nitida capita a Daniel Maldini, ma il portiere toscano Semper è decisivo a blindare l’1-1.
Prossime sfide
Un punto a testa e sensazioni diverse: l’Atalanta di Juric cerca ancora la prima vittoria ufficiale, mentre il Pisa festeggia il ritorno in Serie A dopo 34 anni con un risultato di prestigio. Nel prossimo turno i toscani affronteranno la Roma, mentre i bergamaschi saranno di scena a Parma.