Il serbo supera lo statunitense in tre set: qualche problema fisico nel secondo parziale, poi il ritorno al comando. Ora sfiderà Svajda.

Novak Djokovic debutta con vittoria agli US Open 2025, ma non senza qualche brivido. L’ex numero 1 del mondo ha battuto in tre set lo statunitense Learner Tien (6-1 7-6 6-2), mostrando però nel secondo parziale alcuni problemi fisici che hanno fatto temere il peggio ai suoi tifosi.

Dopo un primo set dominato, Djokovic ha faticato nel secondo, arrivando fino al tie-break (vinto 7-3). In quel frangente ha rallentato molto tra i punti, tanto da ricevere un warning per time violation, e si è mostrato in difficoltà, ricorrendo a esercizi di respirazione. Alla fine del set ha chiesto l’intervento del medico e del fisioterapista, togliendosi una scarpa e segnalando dolori al piede: probabili problemi di vesciche.

Dopo la medicazione, però, il serbo è tornato in campo ritrovando il suo tennis migliore. Nel terzo set ha di nuovo imposto il ritmo, chiudendo la partita senza ulteriori intoppi.

Con questo successo, Djokovic accede al secondo turno, dove affronterà un altro statunitense, Zachary Svajda.