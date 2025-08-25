A Otopeni il 18enne vicentino completa il capolavoro dopo il bronzo nei 50 e il titolo nei 200. Prestazione impeccabile in finale ai Mondiali juniores di nuoto.

Ancora protagonista assoluto Carlos D’Ambrosio ai Mondiali juniores di nuoto. Il 18enne vicentino ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 stile libero, centrando così una straordinaria tripletta dopo il bronzo nei 50 e il titolo nei 200, con tanto di record italiano.

In finale, il talento delle Fiamme Gialle e della Fondazione Bentegodi, allenato da Luca De Monte, ha dominato dall’inizio alla fine: reattivo allo start (0”63), velocissimo al passaggio in 23”08 e inarrestabile nel ritorno da 24”80, chiudendo con un crono che ha lasciato senza scampo la concorrenza.

Per D’Ambrosio si tratta dell’ennesima conferma di un Mondiale da protagonista assoluto: oltre ai tre titoli individuali, l’azzurro aveva già arricchito il bottino con l’argento nella 4×100 sl e il bronzo nella 4×200.

Un talento in costante crescita, capace di dominare in tutte le distanze dello stile libero e di proiettarsi tra i nomi più attesi del futuro del nuoto azzurro.