Stasera a San Siro l’esordio in campionato per i nerazzurri di Chivu e i granata di Baroni. Fischio d’inizio alle 20:45, diretta tv su Sky e Dazn.

La Serie A 2025/26 si chiude oggi con il posticipo del lunedì: l’Inter ospita il Torino a San Siro per la prima giornata di campionato. Una sfida che segna l’inizio di due nuovi cicli in panchina: i vicecampioni d’Europa ripartono con Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, mentre i granata affidano la guida tecnica a Marco Baroni, subentrato a Paolo Vanoli.

Orario e probabili formazioni

Calcio d’inizio alle 20:45 a San Siro. Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

All. Chivu.

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic.

All. Baroni.

Dove vedere Inter-Torino

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

In streaming sarà visibile tramite Dazn, Sky Go e NOW.