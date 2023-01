Coppa di Francia, il Chateauroux cede al PSG nel finale: termina 1-3

Il PSG vince per 1-3 la sfida contro il Chateauroux valida per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Una partita in cui i parigini hanno dovuto ovviamente fare i conti con l’ampio turnover proposto da Galtier, vincendo però senza troppi patemi, nonostante il risultato fosse rimasto in equilibrio fino al 78′. In quel minuto, infatti, è arrivata la rete di Carlos Soler, che di prepotenza ha ribadito in rete il colpo di testa di Ekitike parato con un grande intervento da Delecroix, migliore in campo dei suoi, come spesso accade in queste partite. In pieno recupero, è Bernat a mettere il punto esclamativo sul successo dei parigini, su un’azione di contropiede nata dall’errore goffo di Ounahe, che ha perso palla sul pressing ospite.

GLI HIGHLIGHTS

In precedenza, nel primo tempo, era stato Ekitike a sbloccare il risultato, con un elegante tocco di esterno sull’assist previso di Gharbi. A pochi minuti dall’intervallo, però, Ntolla aveva trovato il pareggio per il Chateauroux grazie anche all’intervento maldestro di Bitshiabu, che ha messo fuori causa Navas.