Brescianini può, alla fine, davvero trasferirsi al Napoli salutando l’Atalanta: ecco come l’intero quadro potrebbe prendere forma.

A volte ritornano: è proprio il caso di dirlo per Marco Brescianini che la scorsa estate è stato a un passo dal Napoli ma che si è poi trasferito all’Atalanta. Tuttavia ora il centrocampista potrebbe davvero muoversi alla volta del capoluogo partenopeo. La squadra di Conte ci sta pensando seriamente e l’affare potrebbe sbloccarsi in un caso. L’intrigo di mercato potrebbe quindi presto prendere quota.

Brescianini al Napoli: così l’affare può decollare, serve un incastro ben preciso

L’affare Brescianini che i partenopei hanno seguito è alla fine lo scorso anno saltato. Il giocatore si è trasferito all’Atalanta e al suo posto, al Napoli, è arrivato Scott McTominay. Ora però, a distanza di un anno e con la stagione 2025/26 appena cominciata, il centrocampista potrebbe davvero approdare alla corte di Conte.

Secondo ‘SportMediaset’, infatti, si sarebbe creato un vero e proprio asse tra Milano, Bergamo e Napoli. Il Milan e l’Atalanta sono in trattativa per la cessione di Yunus Musah: se lui dovesse arrivare, allora si sbloccherebbe anche l’uscita di Brescianini.

Brescianini ha già aperto al trasferimento, ma la Dea vuole prima sistemare le carte in casa propria per poi eventualmente pensare alla successiva sua uscita. Al momento i dialoghi con il Milan per Musah sono aperti ma i rossoneri chiedono 30 milioni di euro per cedere il calciatore.