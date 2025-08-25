Tutti gli eventi sportivi della giornata di oggi lunedì 25 agosto in diretta televisiva. Palinsesto pieno di sport in tv dal tennis al calcio

La giornata di oggi, lunedì 25 agosto, sarà ricca di eventi sportivi. Il palinsesto, per chi ama gli sport, vede la fase a gironi dei Mondiali di volley femminile in Thailandia. Ma non solo, sono previsti anche gli incontri del primo turno nei tabelloni di singolare agli US Open di tennis.

La giornata, infine, si concluderà con i posticipi della Serie A: in campo Udinese-Verona e Inter-Torino che chiuderanno la prima giornata della Serie A.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.