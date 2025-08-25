Sport in tv lunedì 25 agosto: programma e orari di tutti gli eventi
Tutti gli eventi sportivi della giornata di oggi lunedì 25 agosto in diretta televisiva. Palinsesto pieno di sport in tv dal tennis al calcio
La giornata di oggi, lunedì 25 agosto, sarà ricca di eventi sportivi. Il palinsesto, per chi ama gli sport, vede la fase a gironi dei Mondiali di volley femminile in Thailandia. Ma non solo, sono previsti anche gli incontri del primo turno nei tabelloni di singolare agli US Open di tennis.
La giornata, infine, si concluderà con i posticipi della Serie A: in campo Udinese-Verona e Inter-Torino che chiuderanno la prima giornata della Serie A.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.
SPORT IN TV: MATTINA
11.00 Volley femminile, Mondiali: Canada-Spagna – Diretta streaming su VBTV
11.00 Volley femminile, Mondiali: Repubblica Dominicana-Messico – Diretta streaming su VBTV
12.00 Volley femminile, Mondiali: Germania-Vietnam – Diretta streaming su VBTV
12.00 Volley femminile, Mondiali: Giappone-Ucraina – Diretta streaming su VBTV
POMERIGGIO
13.30 Ciclismo, Tour de l’Avenir: seconda tappa – Dalle 15.10 diretta su discovery+ e DAZN
14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Tunisia – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World e su VBTV
14.25 Ciclismo, Vuelta a España: terza tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN
14.30 Volley femminile, Mondiali: Cina-Colombia – Diretta streaming su VBTV
14.30 Volley femminile, Mondiali: Turchia-Bulgaria – Diretta streaming su VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Polonia-Kenya – Diretta streaming su VBTV
15.30 Volley femminile, Mondiali: Serbia-Camerun – Diretta streaming su VBTV
17.00 Tennis, US Open: primo turno (1° match sul Court 9 Elisabetta Cocciaretto-Yulia Putintseva; 2° match sul Court 10 Mattia Bellucci-Shang Juncheng; 3° match sul Court 5 Francesco Passaro–Flavio Cobolli) – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Uno
18.30 Calcio, Serie A: Udinese-Verona – Diretta streaming su DAZN
19.30 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Vallecano – Diretta streaming su DAZN
SERA
20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria-Modena – Diretta streaming su DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio e DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Newcastle-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254
21.30 Calcio, Liga: Siviglia-Getafe – Diretta streaming su DAZN