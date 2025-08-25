Clamoroso episodio a New York: protesta furiosa del russo per una decisione arbitrale, poi la rimonta interrotta dal quinto set del francese.

Momenti surreali agli US Open 2025 durante il match tra Daniil Medvedev e il francese Benjamin Bonzi. Sul match point a favore del transalpino, un fotografo è entrato in campo interrompendo il gioco e scatenando una lunga protesta del russo, campione a Flushing Meadows nel 2021.

Bonzi, avanti 6-3 7-5 e 5-4 nel terzo set, stava per servire la seconda quando il fotografo ha attraversato il campo. Il giudice di sedia Greg Allensworth ha espulso l’intruso e deciso di concedere al francese una nuova prima di servizio, scelta che ha fatto infuriare Medvedev. Il russo ha contestato duramente, chiamando in causa anche il pubblico e inveendo contro l’arbitro: “Vuole solo andarsene a casa” ha urlato in diretta tv, tra i fischi e i cori degli spettatori.

L’interruzione è durata oltre sei minuti. Alla ripresa del gioco, Medvedev ha trovato la forza per ribaltare la situazione: ha salvato il match point, conquistato il break e poi vinto il terzo set. Nel quarto ha dominato con un clamoroso 6-0, dando l’impressione di poter completare la rimonta.

Ma al quinto Bonzi ha ritrovato lucidità e determinazione, chiudendo il match dopo 3 ore e 45 minuti con il punteggio di 6-3 7-5 5-7 0-6 6-4.

Per il francese si tratta di una vittoria prestigiosa e indimenticabile, mentre Medvedev lascia New York tra polemiche e rimpianti.