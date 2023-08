Basket, seconda fase Mondiali 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite della seconda fase dei Mondiali 2023 di basket. Dopo l’azione e lo spettacolo della prima fase a gironi, si continua con il secondo round, che rappresenta, di fatto, una continuazione dei raggruppamenti, visti che le Nazionali ripartono con i risultati ottenuti nelle prime tre fasi. Questa nuova fase si giocherà tra venerdì 1 e domenica 3 settembre. Ecco quindi il calendario completo con gli orari italiani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, mentre una selezione verrà proposta anche da Sky Sport e sulle relative piattaforme streaming, Sky Go e NOW; infine, le partite dell’Italia si potranno vedere in chiaro anche sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SECONDA FASE – in aggiornamento

Venerdì 1 settembre

TBD – Germania – Georgia (Dazn)

TBD – Slovenia – Australia (Dazn)

TBD – Repubblica Dominicana – Portorico (Dazn)

TBD – Serbia – Italia (Dazn)

TBD – 1° Girone C – Montenegro (Dazn)

TBD – Lituania – 2° Girone C (Dazn)

Ore 11:45 – 1° Girone G – Lettonia (Dazn)

Ore 15:30 – Canada – 2° Girone G (Dazn)

Domenica 3 settembre

TBD – Australia- Georgia (Dazn)

TBD – Germania – Slovenia (Dazn)

TBD – Italia – Portorico (Dazn)

TBD – Repubblica Dominicana – Serbia (Dazn)

TBD – 2° Girone C – Montenegro (Dazn)

TBD – 1° Girone C – Lituania (Dazn)

Ore 11:45 – 2° Girone G – Lettonia (Dazn)

Ore 15:30 – 1° Girone G – Canada (Dazn)