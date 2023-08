Seconda fase Mondiali basket 2023: il regolamento, come funziona

Il regolamento con tutto quello che c’è da sapere sulla seconda fase dei Mondiali di basket 2023. La rassegna iridata che si svolge tra Filippine, Indonesia e Giappone, e che si terrà fino al 10 settembre, è appena iniziata, e il particolare funzionamento della stessa rischia di creare qualche dubbio. Ecco quindi tutte le informazioni, con gli incroci e il regolamento della seconda fase nel dettaglio.

SECONDA FASE MONDIALI BASKET 2023: COME FUNZIONA

Innanzitutto, occorre ricordare che la seconda fase, di fatto, rappresenta una continuazione dei gironi. Infatti, gli otto gruppi iniziali promuoveranno ciascuno due squadre, le quali passeranno, appunto, alla seconda fase. Qui, le sedici squadre rimaste verranno suddivise in ulteriori quattro gruppi da quattro squadre, in questo modo:

il Gruppo I (di scena all’Araneta Coliseum di Manila) sarà composta dalla prima e seconda classificata del Gruppo A, e dalla prima e seconda classificata del Gruppo B;

il Gruppo J (di scena alla Moa Arena di Manila) sarà composta dalla prima e seconda classificata del Gruppo C, e dalla prima e seconda classificata del Gruppo D;

il Gruppo K (di scena all’Okinawa Arena di Okinawa) sarà composta dalla prima e seconda classificata del Gruppo E, e dalla prima e seconda classificata del Gruppo F;

il Gruppo L (di scena all’Indonesia Arena di Jakarta) sarà composta dalla prima e seconda classificata del Gruppo G, e dalla prima e seconda classificata del Gruppo H.

Fondamentale sottolineare che ciascuna squadra “erediterà” i risultati e i numeri ottenuti nella prima fase: come da motto della FIBA, infatti, ogni match conta, e le squadre non potranno in alcun modo speculare sul risultato. La seconda fase si svolgerà tra il 31 agosto e il 4 settembre, e ciascuna squadra sarà impegnata in due partite, quelle contro le due avversarie che non ha affrontato nella prima fase (quindi, le prime due del Gruppo A non si incroceranno di nuovo, ma affronteranno solo le prime due del Gruppo B, e così via).

Dopo le due partite, si arriverà alla classifica definitiva: a questo punto, le prime due di ciascun girone passeranno ai quarti di finale, e da lì avrà inizia la fase ad eliminazione diretta che porterà fino alla finale.