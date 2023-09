Basket, quarti di finale Mondiali 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario con il programma, gli orari e come vedere in tv le partite della dei quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. Ci avviciniamo a grandi passi alla conclusione della rassegna iridata, che ha regalato emozioni a non finire e alcuni protagonisti inattesi, senza dimenticare vittime illustri tra le Nazionali fin dalla prima fase. Sono otto le selezioni rimaste in lizza per il titolo, con le partite dei quarti di finale che si svolgeranno tra martedì 5 e mercoledì 6 alla Mall of Asia Arena di Manila, teatro di tutta la fase ad eliminazione diretta. Ecco quindi il calendario completo con gli orari italiani, ricordando che tutte le partite saranno visibili su Dazn, mentre una selezione verrà proposta anche da Sky Sport e sulle relative piattaforme streaming, Sky Go e NOW; infine, nel caso si qualificasse a questa fase anche l’Italia, la partita degli Azzurri si potrà vedere in chiaro anche sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

QUARTI DI FINALE

Martedì 5 settembre

Ore 10:45 – Lituania – Serbia

Ore 14:40 – Italia – Stati Uniti

Mercoledì 6 settembre

Ore 10:45 – Germania – Lettonia

Ore 14:30 – Canada – Slovenia