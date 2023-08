Quarti di finale Mondiali basket 2023, il tabellone e gli accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. Prosegue la rassegna iridata che, dopo le prima schermaglie dei due round della fase a gironi, vedrà il via della fase ad eliminazione diretta: otto le squadre rimaste in gioco, pronte a sfidarsi in partite secche, senza diritto di replica: chi vince va avanti, chi perde torna a casa. Da questo punto in poi, inoltre, termina la divisione delle partite tra Indonesia, Filippine e Giappone e si giocherà nello scenario della Mall of Asia Arena di Manila, con le partite che si terranno tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre. Ecco quindi il tabellone della seconda fase dei Mondiali di basket 2023.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

QF 1: 1° Gruppo I vs 2° Gruppo J

QF 2: 1° Gruppo K vs 2° Gruppo L

QF 3: 1° Gruppo J vs 2° Gruppo I

QF 4: 1° Gruppo L vs 2° Gruppo K