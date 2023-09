Vuelta 2023, pagelle undicesima tappa: super Herrada in salita, Thomas manca la zampata

Jesus Herrada vince l’undicesima tappa della Vuelta 2023. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima della salita per provare a lanciare il compagno Geraint Thomas, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Ecco le pagelle della tappa.

Herrada (arrivato 1°) voto 9: tappa solida del corridore della Cofidis, che in salita ne ha più di tutti e brucia i favoriti Thomas e Kron centrando la terza vittoria in carriera davanti ai propri tifosi.

Ganna (arrivato 10°) voto 8,5: corsa perfetta dell’italiano, che da il primo strappo a pochi metri dalla salita finale scremando il gruppo di testa per facilitare la volata a Geraint Thomas. Cede nel finale ma riesce comunque a chiudere in top ten dimostrando un’ottima condizione fisica.

Caicedo (arrivato 4°) voto 7,5: l’ecuadoriano della Easy Post tenta per primo l’allungo in salita, ma finisce le energie a pochi metri dall’arrivo vedendosi superare da Gregoire, Kron e il velocissimo Herrada. Resta comunque una tappa coraggiosa quella del 30enne di Tulcan

Thomas (arrivato 5°) voto 5,5: forse la delusione di giornata. L’inglese ha la strada praticamente spianata, grazie all’ottimo lavoro di Ganna prima della salita, per mettere il primo sigillo su questa vuelta, ma non ne ha e chiude al quinto posto a 20 secondi da Herrada.

Kuss (arrivato 30°) voto 6: tappa relativamente tranquilla per la maglia rossa, che marca i vari Roglic ed Evenepoel e mantiene la leadership anche dopo l’undicesima tappa.

Ayuso (arrivato 36°) voto 7: lo spagnolo della Uae Emirates è vittima di una caduta, ma è bravo a rialzarsi e a recuperare il distacco con il gruppo maglia rossa e a chiudere attaccato al trenino dei big consolidando l’ottavo posto posto nella generale.