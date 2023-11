Alcaraz-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella semifinale delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Promettono spettacolo le due semifinali di questo torneo di fine stagione, con i primi quattro giocatori al mondo che hanno tutti ottenuto l’accesso al penultimo atto della manifestazione. Alcaraz è riuscito ad invertire la tendenza dopo la sconfitta all’esordio contro Zverev e ha finito per chiudere anche al primo posto il girone, mentre Djokovic – come ben sappiamo – si è ritrovato a un passo dall’eliminazione, con Sinner che battendo Rune lo ha sostanzialmente rimesso in gioco. E allora il campione di Belgrado è pronto a tornare a caccia del suo secondo successo consecutivo in quel di Torino. I precedenti sono in perfetta parità, 2-2, e non sono mai stati a senso unico, con i due protagonisti che hanno sempre regalato al pubblico sugli spalti e a casa emozioni a non finire.



Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo oggi, sabato 18 novembre, alle ore 21:00. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.