Il Napoli lavora su più piste per sostituire Lukaku dopo il brutto infortunio che lo farà restare fermo per almeno tre mesi. Le ultime

Brutte notizie in casa Napoli che, a pochi giorni dall’inizio del campionato, si trovano a dover cercare nuovi nomi per sostituire Romelu Lukaku. Il giocatore, infatti, ha subito una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e ha scelto di non operarsi.

I tempi di recupero per il bomber sono stimati in circa tre o quattro mesi, una vera e propria eternità per la stagione della squadra partenopea. Per questo motivo, la società si è trovata costretta a tornare sul mercato per trovare il giusto nome che possa sostituire il belga.

Napoli, sondate varie piste: il nome in pole position

L’idea è quella di trovare un nome che sia all’altezza di vestire la maglia del Napoli e che possa aiutare la squadra nella prima parte di stagione. C’è, infatti, un’alta probabilità che il Napoli decida di escludere Lukaku dalla lista sia della Serie A che della prima fase della Champions League. La dirigenza, quindi deve accelerare sul mercato per avere la punta ideale che possa alternarsi con Lorenzo Lucca sino a gennaio.

Il direttore sportivo Giovanni Manna con De Laurentiis ha stilato una lista che comprende nomi e profili diversi per caratteristiche e cifre su cui puntare.

L’attaccante in pole position, come riportato su Youtube da Fabrizio Romano, è Rasmus Hojlund. Gli azzurri con il Manchester United sono in costante contatto. Il giocatore è considerato un esubero che non rientra nel progetto tecnico.

Anche gli agenti di Hojlund dialogano con il Napoli. Il giocatore non vorrebbe lasciare il suo club in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante vuole, infatti, avere la certezza di non tornarci nel caso in cui dovesse lasciare Manchester. Vuole avere, quindi, la sicurezza di essere considerato una pedina importante per la società in cui andrà inserendo nell’affare almeno un obbligo di riscatto.

Pista alternativa? Artem Dovbyk

Ora servirà capire se il Napoli vorrà impegnarsi con un’operazione di questo genere. Nel frattempo, la società continua a monitorare altre piste come quella di Artem Dovbyk.

Matteo Moretto sottolinea come l’ucraino sia in uscita dalla Roma e per questo motivo il Napoli ha puntato gli occhi su di lui tanto da aver presentato anche un’offerta a livello verbale. Si parla di una proposta di contratto da sei anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Al momento, però, non c’è alcune trattativa tra i club.