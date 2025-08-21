Il centrocampista nerazzurro Asllani è pronto a lasciare Milano, di seguito sono riportate le ultime novità sul mercato dell’Inter

Manca poco per l’inizio del campionato e l’Inter continua a lavorare senza sosta sia sul campo per farsi trovare preparata alla prima partita di campionato che andrà in scena lunedì 25 agosto alle ore 20.45 contro il Torino, ma anche fuori dal rettangolo verde per quanto riguarda il mercato.

La dirigenza nerazzurra, infatti, lavora sia in entrata che in uscita con l’obiettivo di migliorare la rosa e renderla più competitiva in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che è al centro del tavolo di discussioni per il suo futuro è quello di Kristjan Asllani.

Asllani è ad un passo dal Torino: le cifre

Il centrocampista albanese è pronto a lasciare l’Inter ed è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Torino. Proseguono, infatti, i contatti molto positivi tra i due club: si lavora per un prestito con obbligo di riscatto su una cifra intorno ai 12 milioni di euro, considerando anche il pagamento di una quota per il prestito di questa stagione di 1,5 milioni di euro.

Come riportato da Fabrizio Romano, inoltre, l’Inter mantiene anche il 20% della futura rivendita del calciatore, che concretizzerà il suo passaggio a titolo definitivo nel 2026 dopo l’anno di prestito con obbligo.

Il Torino, quindi, mette a disposizione di Marco Baroni quel profilo tanto richiesto per la mediana, bruciando così la concorrenza del Bologna.

Come riportato, inoltre, da Gianluca Di Marzio è già in corso lo scambio dei documenti tra i club. Nel pomeriggio il giocatore raggiungerà Torino per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà al club granata.

La stagione di Asllani con l’Inter

Lo scorso anno, il centrocampista nerazzurro ha totalizzato 39 presenze tra Serie A e tutte le altre competizioni che hanno visto impegnati i nerazzurri.

Asllani, inoltre, ha anche realizzato tre gol. L’allenatore nerazzurro Chivu non ha visto in lui un elemento centrale del suo progetto per il centrocampo dell’Inter e per questo motivo ha dato il suo consesso alla cessione del giocatore, anticipata anche qualche settimana fa da Piero Ausilio.