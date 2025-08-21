Tutto pronto per il passaggio dell’attaccante al Milan. Di seguito riportate le cifre e gli ultimi dettagli

Il Milan lavora sul mercato per poter regalare ad Allegri una rosa che sia competitiva per la prossima stagione. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che si è chiusa la trattativa tra il Milan e il Bayer Leverkusen che vedeva protagonista Victor Boniface. È, infatti, andato a buon fine l’incontro con l’agente previsto per oggi e che è servito a limare gli ultimi dettagli.

Victor Boniface è un nuovo giocatore del Milan: l’operazione

Victor Boniface sarà un nuovo giocatore del Milan. La punta nigeriana si trasferisce in Italia in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. Un acquisto che si concretizza, quindi, per 30 milioni.

L’attaccante classe 2001 era stato valutato in varie sessioni di mercato dai rossoneri e finalmente, in questa finestra, è approdato al Diavolo. Per la prossima stagione, che per i rossoneri inizierà sabato 23 agosto alle ore 20.45 contro la Cremonese, l’attaccante si giocherà il posto con Gimenez e dove punta a rifarsi dopo la scorsa stagione con il Bayer vissuta da molti alti e bassi.

Il nome di Boniface è salito in pole position dopo la cena della scorsa sera, come riportato da calciomercato.com, fra il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri che hanno deciso un cambio di strategia. Non bisognava più attendere l’apertura di Hojlund, ma concentrarsi su Boniface che sin da subito ha accettato il trasferimento.

L’attaccante arriverà a Milano probabilmente nella giornata di domani per le visite mediche. Ultimo ostacolo prima della firma dove il Milan vuole vederci chiaro specialmente per il passato del giocatore con una cronaca degli infortuni molto lunga: la doppia rottura del legamento crociato prima dei problemi muscolari che possono essere stati anche una conseguenza o meno.