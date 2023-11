Regolamento Atp Finals Torino 2023: come funzionano i gironi e cosa succede in caso di parità

Il regolamento ed il format delle Nitto Atp Finals 2023, in programma al Pala Alpitour di Torino: come funzionano i due gironi e cosa succede in caso di parità. Nel capoluogo piemontese va in scena il Master di fine anno, che mette di fronte i migliori 8 giocatori del mondo. Quest’anno è presente anche Jannik Sinner, protagonista di una stagione da incorniciare chiusa al quarto posto del ranking. L’azzurro, pur avendo meno esperienza nell’appuntamento di fine stagione rispetto alla maggior parte dei suoi avversari, potrà assolutamente giocarsi le sue carte e non limitarsi esclusivamente a passare il girone. Facile a dirsi, poi però bisognerà sconfiggere sul campo Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, inseriti nel girone con l’altoatesino e soprattutto con Novak Djokovic, numero uno al mondo. Nell’altro raggruppamento figurano invece Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Le Finals si disputeranno per il terzo anno di fila al Pala AlpiTour di Torino e mettono in palio un montepremi da capogiro: vincere il torneo da imbattuto frutterebbe infatti oltre 5 milioni di euro.

Regolamento ATP Finals Torino 2023

Il format è lo stesso degli ultimi anni. Si parte con la formula del round robin, vale a dire due raggruppamento composti da quattro giocatori che scenderanno in campo tre volte. I primi due di ogni girone accederanno così alle semifinali, dove inizia la fase a eliminazione diretta. Il primo classificato del Gruppo Rosso se la vedrà contro il secondo del Gruppo Verde mentre il vincitore del Gruppo Verde sfiderà il secondo classificato del Gruppo Rosso. Il sistema di punteggio è quello tradizionale: si gioca al meglio dei tre set con tie-break decisivo a sette punti in caso di arrivo sul 6-6 al terzo set.

Qualora tra due giocatori dovesse esserci parità, per valutare chi accederà in semifinale si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: 1. numero di vittorie; 2. numero di incontri disputati (può capitare che un tennista s’infortuni nel corso dell’evento); 3. valutazione degli scontri diretti; 4. percentuale dei set vinti; 5. percentuale dei giochi vinti.