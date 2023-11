Alcaraz-Djokovic oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Finals Torino 2023

Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella semifinale delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Per la terza volta in stagione potremo godere di questo straordinario matchup tra i primi due giocatori al mondo. Carlos e Novak si sono divisi spesso la posta in palio nel corso di questo 2023 negli appuntamenti più importanti, così come la prima posizione del ranking. Indimenticabile la finale vinta dallo spagnolo a Wimbledon, così come la rivincita che il serbo si è preso un mese più tardi in un’incredibile battaglia in quel di Cincinnati. In totale sono 2-2 i precedenti, vedremo chi sarà in grado di tornare avanti dopo questa semi.

Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo oggi, sabato 18 novembre, alle ore 21:00. Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, chedetiene i diritti televisivi di questo appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista la trasmissione in chiaro della sfida. La RAI ha i diritti per una sola semifinale e trasmetterà Sinner-Medvedev. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.