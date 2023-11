Mattia Faraoni – Bogdan Stoica oggi in tv: programma, orario e streaming Oktagon 2023

Non solo Atp Finals. Torino è anche sede di Oktagon 2023, la rassegna italiana più famosa per quel che riguarda gli sport da combattimento e che in questa edizione offrirà un main event speciale. Stasera, sabato 18 novembre, Mattia Faraoni, campione in carica ISKA nella categoria -95kg, sfida il rumeno Bogdan Stoica, che proverà a strappargli la cintura iridata. Un match di kickboxing di altissimo livello e che vede il nostro Faraoni come favorito, dopo la vittoria dello scorso autunno ai danni di Charles Joynes che gli ha permesso di guadagnarsi il titolo ISKA. Ma quello di Faraoni è solo l’ultimo appuntamento di una riunione enorme, in programma dalle 20:00 di sabato. L’appuntamento in live streaming è su DAZN con il commento di Jack Brunelli e Laura Scherini. Gli altri due titoli mondiali ISKA in palio sull’ottagono, vedono protagonisti il milanese Mirko Flumeri (campione europeo in carica) e Taras Hnatchuk. Il primo sfiderà Takumi Terada della scuderia giapponese “Sagami Ono Krest” nella categoria ISKA fino a 59 kg; il secondo se la vedrà con Calin Petrisor nella categoria fino a 70 kg.

Programma sabato 18 novembre

Dalle 20:00, Ruben Sciortino – Papa Birahim Diop (Muay Thai, 3×3, -67kg)

A seguire, Alexandru Cazacinschi – Samuele Andolina (Fight Code Rules, 3×3, -57kg)

A seguire, Stivel Alla – Petr Kraft (Fight Code Rules, 3×3, -90kg)

A seguire, Giuseppe Gennuso – Julian Londono (Muay Thai, 3×3, -57kg)

A seguire, Christian Guiderdone – Mohamed Bullalmaun (Fight Code Rules, 3×3, -75kg)

A seguire, Yuri Farcas – Florin Matei (Fight Code Rules, 3×3, -105kg)

A seguire, Taras Hnatchuk – Calin Petrisor (Oriental Rules, 5×3, -70kg) MONDIALE ISKA

A seguire, Mirko Flumeri – Takumi Terada (Oriental Rules, 5×3, -59kg) MONDIALE ISKA

A seguire, Mattia Faraoni – Bogdan Stoica (Oriental Rules, 5×3, -95kg) MONDIALE ISKA