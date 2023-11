Atp Finals 2023: punti per il ranking in palio a Torino

I punti assegnati per il ranking ATP nelle Atp Finals di Torino 2023 in programma dal 12 al 19 novembre presso il Pala Alpitour. Novak Djokovic dopo il successo dello scorso anno punta a fare il bis a Torino ma soprattutto va alla ricerca del settimo trionfo in carriera in questo evento che conclude il calendario maschile stagionale. Inoltre, il serbo è ormai quasi certo di chiudere al numero uno del ranking, cosa che invece riuscì a Carlos Alcaraz lo scorso anno. Di seguito la distribuzione completa e dettagliata dei punti turno per turno.

I GIRONI

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CALENDARIO COMPLETO ATP FINALS

PROGRAMMAZIONE SU RAI 2

PUNTI RANKING ATP FINALS TORINO 2023

PUNTI PER OGNI VITTORIA DI ROUND ROBIN – 200 punti

VITTORIA IN SEMIFINALE – 400 punti

SUCCESSO FINALE – 500 punti

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – 1500 punti