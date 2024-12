La diretta testuale live di Roma-Milano, partita valevole per la seconda giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Giuseppe Cuccarini, dopo la netta vittoria nello scontro-salvezza contro Talmassons, tornano sul campo di casa per provare a conquistare altri punti importanti. Le Wolves, attualmente dodicesime, vogliono sfruttare il campo di casa per fare una grande prestazione e mettere in difficoltà una delle big del campionato.

Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dal terzo posto al Mondiale per Club. Orro e compagne vogliono tornare al successo in campionato, dove nell’ultima uscita si sono arrese al tie-break a Scandicci, e fare il pieno di entusiasmo in vista del quarto di Coppa Italia in programma domenica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di giovedì 26 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Smi Roma Volley e Numia Vero Volley Milano della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

QUANTI DERBY A SANTO STEFANO: TUTTI I MATCH DI GIORNATA

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: TABELLONE, CALENDARIO E TV

COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ROMA – MILANO (inizia alle 17.00)