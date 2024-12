Vero Volley Milano di bronzo nella sua prima partecipazione al Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini hanno assorbito bene il ko in semifinale patito per mano di Conegliano nella giornata di ieri, e quest’oggi si sono presentate nuovamente in campo con tutte le intenzioni di salire sul podio iridato al termine del match contro le brasiliane del Dentil Praia Clube. Un po’ di sofferenza in apertura di partita, poi però la contesa diventa un monologo da parte della squadra italiana, che si impone per 3-0 (25-23, 25-16, 25-13) ai danni della compagine sudamericana allenata da Marcos Pinheiro Miranda.

Paola Egonu mattatrice dell’incontro con i suoi 22 punti, di cui 13 in attacco, 6 a muro e 3 al servizio. Ma non è stata solo la top player della Vero Volley a prendersi la scena, perché l’attacco della squadra meneghina è riuscito a girare alla perfezione per tutto l’arco del match, con un’ottima prestazione di Kurtagic, così come di Danesi. Bene anche la difesa, con un muro sempre pronto a disinnescare gli attacci di Kuznetsova e compagne.

Spedizione, quindi, più che positiva per Milano, che torna con una medaglia meritata. E intanto il volley azzurro si prepara alla match clou di giornata, quello delle ore 12:30 italiane che vale la medaglia d’oro in questa competizione per club: le padrone del volley italiano, ovvero le ragazze di Conegliano, in un Huanglong Sports Center di Hangzhou sold out sfidano le cinesi del Tianjin per la conquista del trofeo iridato.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

La partenza è decisamente negativa per Orro e compagne, che faticano a trovare le misure in attacco e dopo essere andate sotto 3-8 costringono coach Lavarini a chiamare il primo time-out della partita. Una reazione è attesa e arriva, con la squadra italiana che mette a sua volta a segno un parziale che porta le brasiliane a fermare il gioco quando il vantaggio resta di un solo punto sul 7-8. Arriva il pari sul 9-9 e Milano trova il primo vantaggio del match sul 14-13 dopo una diagonale vincente di Daalderop. La chiusura del set appartiene a Egonu e compagne, con Paola che mette giù il punto decisivo che vale il 25-23.

La seconda frazione si apre in modo opposto alla prima, con Milano che questa volta va subito avanti 8-3, ma è costretta a subire la rimonta della compagine sudamericana che si riporta sotto nella fase centrale del set. Vero Volley che però appare in pieno controllo e mette a segno un altro parziale importante che spacca la partita. L’attacco gira alla perfezione e non si affida solo a Egonu, ma trova spesso anche Danesi, Cazaute, Daldeerop e Sylla. Alla fine i set point sono otto e basta il primo con l’ace di Cazaute che vale il 25-16.

Ormai il match è a senso unico, Milano mette subito in chiaro le cose nei primi punti del terzo set, con coach Miranda che interrompe subito la partita sul 4-0 in favore della squadra meneghina. Il time-out però non sortisce effetti, perché è un dominio da parte delle ragazze di Lavarini, sia in attacco che in difesa. Dopo il vincente di Kurtagic i punti di vantaggio diventano otto, poi con Egonu nove e ancora l’ace di Paola porta il +10 per la Vero Volley. La frazione si chiude sul 25-13 al terzo match point utile ed è sempre Egonu a chiuderlo.

IL TABELLINO DEL MATCH

VERO VOLLEY MILANO: Egonu 22, Kurtagic 10, Danesi 8, Sylla 8, Cazaute 5, Orro 4, Daalderop 4, Konstantinidou 1.

DENTIL PRAIA CLUBE: Caffrey 9, Adenizia 8, Kuznetsova 6, Gattaz 5, Reed 2, Monique 2.