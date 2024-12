Tutti i risultati e la classifica della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italvolley il primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massima serie del campionato italiano, il più competitivo al mondo.

Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

LE QUALIFICATE ALLA COPPA ITALIA

A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

A1 FEMMINILE 2024/2025: LA CLASSIFICA

Punti totali, partite vinte, partite perse

Prosecco Doc Imoco Conegliano 39 pt (13V-0P) Savino Del Bene Scandicci 29 pt (10V-2P) Numia Vero Volley Milano 28 pt (10V-3P) Igor Gorgonzola Novara 25 pt (9V-3P) Eurotek Uyba Busto Arsizio 24 pt (8V-4P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 23 pt (9V-4P) Bergamo 18 pt (6V-6P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 15 pt (4V-8P) Wash4green Pinerolo 12 pt (4V-8P) Il Bisonte Firenze 12 pt (4V-8P) Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11 pt (3V-10P) Cda Volley Talmassons Fvg 8 pt (2V-10P) Smi Roma Volley 7 pt (2V-10P) Honda Olivero Cuneo 7 pt (2V-10P)

TUTTI I RISULTATI

PRIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 5 OTTOBRE

Savino Del Bene Scandicci-Cuneo Granda Volley 3-0 (25-18, 25-18, 26-24)

DOMENICA 6 OTTOBRE

Wash4Green Pinerolo-Numia Vero Volley Milano 1-3 (40-38, 20-25, 21-25, 20-25)

Il Bisonte Firenze-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-2 (27-25, 21-25, 19-25, 27-25, 15-12)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Bergamo 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Smi Roma Volley-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (26-28, 30-28, 25-20, 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-22, 16-25, 25-22, 15-25, 15-11)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Eurotek Volley Busto Arsizio 3-0 (25-15, 25-22, 25-14)

SECONDA GIORNATA ANDATA

SABATO 12 OTTOBRE

Vero Volley Milano-Smi Roma Volley 3-0 (25-19 25-18 25-15)

DOMENICA 13 OTTOBRE

Igor Gorgonzola Novara-Wash4Green Pinerolo 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Cda Volley Talmassons Fvg-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (21-25, 26-28, 18-25)

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

Black Angels Perugia Volley-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (12-25, 25-19, 30-32, 25-15, 17-19)

Uyba Volley Busto Arsizio-Bergamo 1-3 (16-25, 25-18, 23-25, 17-25)

TERZA GIORNATA ANDATA

SABATO 19 OTTOBRE

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-23)

DOMENICA 20 OTTOBRE

Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (21-25, 32-30, 22-25, 31-29, 12-15)

Smi Roma Volley-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (23-25, 17-25, 25-23, 20-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-13, 25-23, 22-25, 17-25, 15-12)

Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Mc Restauri Perugia 3-0 (25-15, 25-21, 25-15)

Bergamo-Cda Volley Talmassons Fvg 1-3 (25-27, 25-20, 23-25, 18-25)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

QUARTA GIORNATA ANDATA

SABATO 26 OTTOBRE

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma Volley 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25, 25-22, 14-25, 32-30, 9-15)

DOMENICA 27 OTTOBRE

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0 (25-13, 25-17, 25-23)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

Cda Volley Talmassons Fvg-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 1-3 (25-23, 13-25, 13-25, 19-25)

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano 2-3 (25-23, 13-25, 18-25, 25-21, 12-15)

QUINTA GIORNATA ANDATA

MARTEDI 29 OTTOBRE

Wash4green Pinerolo-Bartoccini MC Restauri Perugia 3-1 (25-19, 25-20, 23-25, 25-18)

MERCOLEDI 30 OTTOBRE

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero Cuneo 3-1 (25-22, 25-12, 19-25, 25-11)

Numia Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-2 (25-16, 23-25, 21-25, 25-18, 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)

Smi Roma Volley-Bergamo 1-3 (18-25, 21-25, 25-19, 18-25)

Savino Del Bene Scandicci-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (19-25, 19-25, 12-25)

SESTA GIORNATA ANDATA

SABATO 2 NOVEMBRE

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Numia Vero Volley Milano 1-3 (21-25, 19-25, 25-22, 17-25)

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 18-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 3-2 (22-25, 29-27, 25-13, 20-25, 15-8)

Honda Olivero Cuneo-Smi Roma Volley 3-1 (22-25, 25-19, 25-15, 25-22)

Cda Volley Talmassons Fvg-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25, 25-21, 18-25, 26-24, 10-15)

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (17-25, 25-23, 26-24, 25-20)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-23, 30-28)

SETTIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 9 NOVEMBRE

Igor Gorgonzola Novara-Bartoccini Mc Restauri Perugia 3-1 (22-25, 25-22, 25-17, 25-22)

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (16-25, 23-25, 25-23, 21-25)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)

Wash4green Pinerolo-Cda Talmassons Fvg 3-0 (26-24, 25-18, 25-20)

Smi Roma Volley-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 1-3 (20-25, 25-22, 23-25, 14-25)

Numia Vero Volley Milano-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-2 (25-18, 18-25, 25-20, 18-25, 15-10)

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE

Honda Olivero Cuneo-Il Bisonte Firenze 0-3 (19-25, 26-28, 20-25)

OTTAVA GIORNATA ANDATA

SABATO 16 NOVEMBRE

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (17-25, 25-20, 20-25, 18-25)

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16, 20-25, 22-25, 20-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-21, 25-15, 25-14)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-21, 25-14)

Il Bisonte Firenze-Smi Roma Volley 3-2 (17-25, 25-20, 29-27, 17-25, 15-13)

Cda Volley Talmassons Fvg-Numia Vero Volley Milano 1-3 (25-22, 21-25, 30-32, 23-25)

Bartoccini Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-22, 25-14, 25-21)

NONA GIORNATA ANDATA

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 18-25, 15-25)

SABATO 23 NOVEMBRE

Igor Gorgonzola Novara-Cda Volley Talmassons Fvg 3-2 (23-25, 25-12, 25-21, 15-25, 18-16)

Smi Roma Volley-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (22-25, 25-16, 17-25, 21-25)

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-13)

Wash4green Pinerolo-Bergamo 0-3 (17-25, 23-25, 20-25)

Honda Olivero Cuneo-Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (23-25, 18-25, 14-25)

Il Bisonte Firenze-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1-3 (25-15 24-26 17-25 22-25)

DECIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 30 NOVEMBRE

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 25-19)

DOMENICA 1 DICEMBRE

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-12)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 2-3 (20-25, 23-25, 25-22, 25-20, 20-22)

Cda Volley Talmassons-Honda Olivero Cuneo 1-3 (20-25, 25-15, 20-25, 23-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Smi Roma Volley 0-3 (22-25, 20-25, 16-25)

Bergamo-Numia Vero Volley Milano 1-3 (20-25, 21-25, 25-22, 22-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-21, 25-16, 25-23)

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 3-2 (30-28, 19-25, 24-26, 25-20, 15-9)

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27)

Honda Olivero Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 17-25, 18-25)

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo 3-0 (25-22, 25-22, 25-19)

Il Bisonte Firenze-Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (19-25, 26-28, 24-26)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Bartoccini Mc Restauri Perugia 3-1 (30-28, 25-22, 23-25, 25-18)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Smi Roma Volley 3-1 (25-22 25-21 23-25 25-16)

DODICESIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 7 DICEMBRE

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (29-27, 17-25, 17-25, 25-23, 17-19)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-12, 25-22, 25-13)

DOMENICA 8 DICEMBRE

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Wash4green Pinerolo 3-0 (25-6, 25-21, 25-23)

Bergamo – Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-20, 25-18, 25-23)

Cda Volley Talmassons Fvg – Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)

Smi Roma Volley – Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (17-25, 20-25, 23-25)

Savino Del Bene Scandicci – Numia Vero Volley Milano 3-2 (20-25, 25-21, 22-25, 25-20, 15-12)

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-20, 26-24, 25-27, 25-14)

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (14-25, 17-25, 21-25)

SABATO 14 DICEMBRE

Cda Volley Talmassons Fvg-Eurotek Uyba Busto Arsizio

DOMENICA 15 DICEMBRE

Wash4green Pinerolo-Smi Roma Volley

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci

Honda Olivero Cuneo-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Il Bisonte Firenze-Bergamo