E due, anzi tre perché nel mezzo c’è anche il successo al Zilvermeercross del Superprestige. Natale da incorniciare per Mathieu Van der Poel che trionfa a Gavere dopo la vittoria del 22 dicembre a Zonhoven, sempre in Belgio, nella Coppa del Mondo di ciclocross. Nella settima tappa del circuito il fuoriclasse olandese chiude con il crono di 1:05:29, lasciandosi alle spalle Michael Vanthourenhout (+0:26) e Thibau Nys (+0:41) e ottenendo quella che è la sua quarantesima vittoria in Coppa del Mondo. A sorridere però è lo stesso Vanthourenhout, che può allungare in vetta a 170 punti, 36 in più di Toon Aerts, oggi solamente decimo a 2:26 da Van der Poel. Ancora più indietro il terzo della classifica, l’olandese Pim Ronhaar, che oggi ha chiuso al dodicesimo posto e sale a 115 punti, come il connazionale Lars van der Haar, quarto a Gavere. Emiel Verstrynge (+1:32) e Niels Vandeputte (+1:48) completano la top 5 della settima tappa del circuito. Primo degli italiani è invece Gioele Bartolini, ventitreesimo a +5:20.

Tutto facile per Van der Poel che in avvio ha lasciato che Nys guadagnasse un po’ di vantaggio, prima che una caduta rallentasse la sua gara. Il belga è rimasto comunque nel gruppo di testa e nel secondo giro è rimasto a contatto con Van der Poel, Vanthourenhout e Ronhaar. La svolta decisiva si è registrata ad inizio terzo giro, quando Van der Poel ha dato avvio a quello che è stato il giro più veloce della tappa (8:54.3). “Ogni giro diventava sempre più difficile”, ha però detto il fuoriclasse olandese. “Non ero nemmeno abbastanza concentrato, quindi ho iniziato a commettere molti errori. Mi stavo un po’ innervosendo con me stesso, quindi sono stato felice di aver tagliato il traguardo”. “È sempre stata una gara dura. Volevo provare a vincere nella miglior maniera possibile. Michael andava piuttosto forte dietro, quindi mi ha fatto spingere fino al traguardo”, ha concluso. Adesso occhi puntati su Loenhout, sempre in Belgio. All’Azencrosse è atteso il fiammingo Wout Van Aert, pronto all’ennesimo confronto con Van der Poel.

Al femminile è Fem Van Empel a trionfare con il crono di 52:24 davanti a Lucinda Brand (+0:37) e Puck Pieterse (+0:46). “Ogni vittoria è molto importante, ma gli ultimi giorni non sono stati facili per me”, ha detto Van Empel dopo l’arrivo al traguardo. “Ma ho dimostrato che le mie condizioni sono buone, quindi sono davvero felice. Ginocchio ok? Per ora, sì, anche la parte di corsa è andata bene, quindi sono felice”. Van Empel – che aveva saltato le ultime due tappe – è ora quarta in classifica generale con 129 punti. Prima posizione per Brand (185), davanti a Schreiber (141), Backstedt (131). Inge Van der Hejden (121), Ceylin Alvarado (119), Puck Pieterse (96), Leonie Bentveld (96) e Marion Norbert (85) completano la top 10 nella classifica generale.

TOP 10 MASCHILE GAVERE

van der Poel Mathieu 01:05:29 Vanthourenhout Michael + 26” Nys Thibau + 41” van der Haar Lars + 55” Verstrynge Emiel + 01:32 Vandeputte Niels + 01:48 Del Grosso Tibor + 01:50 Mason Cameron + 01:52 Wyseure Joran + 02:06 Aerts Toon + 02:24

TOP 10 FEMMINILE GAVERE

van Empel Fem 52:24 Brand Lucinda + 37” Pieterse Puck + 46” Vas Blanka + 01:36 Backstedt Zoe + 02:06 van der Heijden Inge + 02:18 Norbert Riberolle Marion + 02:30 Bakker Manon + 02:56 Schreiber Marie + 03:25 Betsema Denise + 03:35

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

VANTHOURENHOUT Michael 170 AERTS Toon 134 RONHAAR Pim 115 VAN DER HAAR Lars 115 WYSEURE Joran 105

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE