La Coppa Italia di volley è pronta a partire. Il trofeo femminile avrà inizio domenica 29 dicembre, con i quarti di finale. A rompere il ghiaccio sarà il match tra Scandicci e Bergamo, in programma per domenica, a partire dalle ore 16:00. Un’ora più tardi, alle 17:00, Milano incontrerà Chieri. Infine, chiuderà la prima giornata il match tra Novara e Busto Arsizio. L’ultima partita valida per i quarti andrà in scena lunedì 30 dicembre alle ore 19:00 e vedrà contrapposte Conegliano – Campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia 2024 – e Vallefoglia.

Al via anche la Coppa Italia maschile, con le prime partite in programma per il 29 dicembre. Trento – vicecampione della scorsa stagione di Superlega – incontrerà Cisterna nel primo match, atteso per domenica 29 dicembre a partire dalle 16:00. Poche ore più tardi, alle 18:00 Civitanova scenderà in campo contro Milano, in una partita che si prospetta combattuta. A chiudere la serata sarà poi nell’interessante sfida tra Verona e Piacenza, in programma dalle 18:30. L’ultimo incontro valido per i quarti di finale andrà in scena lunedì 30 dicembre, con Perugia, club vincitore nella scorsa edizione e Campione d’Italia in carica, che scenderà in campo contro Modena.

Le squadre vincitrici staccheranno il pass per la Final Four, con il torneo che utilizza la formula secca per i quarti e che dunque non prevede una partita di ritorno. L’ultima fase della Coppa Italia femminile è attesa all’Unipol Arena di Bologna nel fine settimana dell’8 e il 9 febbraio 2025. Nel corso della prima giornata andranno in scena le due semifinali: la prima avrà inizio alle 15:30, la seconda partirà alle 18:00. La giornata di domenica sarà invece interamente dedicata alla finale, in programma alle 15:20. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia maschile, la Final Four è attesa tra sabato 25 e domenica 26 gennaio presso l’Arena bolognese. Le due semifinali andranno in scena nella prima giornata: una partirà alle 16:15, la seconda avrà inizio alle 18:30. Il torneo si chiuderà poi domenica con la finale, prevista a partire dalle ore 15:15.

Dove guardare la Coppa Italia

Le partite valide per i quarti di finale saranno trasmesse su Volleyball World TV, accessibile previo abbonamento. Le partite Perugia-Modena e Verona-Piacenza della Coppa Italia maschile verranno trasmessi anche sui canali RAI. Le semifinali e le finali, sia del torneo maschile che della Coppa Italia femminile, potranno essere seguite in chiaro, oltre che su TBTV. E’ infatti prevista la copertura in diretta da parte dei canali RAI, con il live disponibile anche sulla piattaforma streaming di Rai Play.

TABELLONE COPPA ITALIA FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

29 DICEMBRE

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo (16:00)

Numia Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri (17:00)

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Uyba Busto Arsizio (18.00)

30 DICEMBRE

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (19:00)

TABELLONE COPPA ITALIA MASCHILE

QUARTI DI FINALE

29 DICEMBRE

Itas Trentino – Cisterna Volley (16:00)

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano (18:00)

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza (18:30)

30 DICEMBRE

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena (20:30)