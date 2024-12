Inizia il conto alla rovescia per la Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 2025 di volley femminile: ecco le squadre qualificate. Le migliori otto formazioni al termine del girone di andata della regular season accedono alla competizione, giunta alla sua 47esima edizione, che assegna il primo trofeo del nuovo anno. Le squadre si affrontano nei quarti di finale in gara secca sul campo della migliore in classifica al 29 dicembre 2024. Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four, in programma nel fine settimana dell’8 e 9 febbraio 2025. La squadra da battere è ancora una volta l’Imoco Conegliano, che va a caccia della sua quinta Coppa Italia consecutiva, ma la concorrenza non starà certo a guardare. Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci promettono battaglia, ma nessuna squadra è da sottovalutare. Chi si aggiudicherà il primo trofeo dell’anno? Di seguito, la lista delle otto qualificate alla Coppa Italia Superlega di pallavolo femminile.

Coppa Italia femminile 2025: le qualificate

Prosecco Doc Imoco Conegliano

Vero Volley Milano

Savino Del Bene Scandicci

Igor Gorgonzola Novara

Eurotek Uyba Busto Arsizio

Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Bergamo

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia