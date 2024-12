Il primo titolo italiano sta per essere assegnato. A Riyadh, in Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio 2025 si disputerà la Supercoppa italiana. E per la seconda edizione di fila è in vigore il format a quattro squadre con due semifinali e una finalissima che decreterà la squadra vincente.

LE SQUADRE AL VIA

A giocarsi la Supercoppa sono le prime due squadre classificate del campionato scorso e le prime due squadre della Coppa Italia 2023/2024. Per quel che concerne il campionato i posti sono stati assegnati ad Inter e Milan che hanno chiuso rispettivamente prima e seconda nella scorsa stagione. Mentre per quel che concerne la Coppa Italia la finale dell’ultima edizione è stata tra Juventus e Atalanta con i bianconeri vittoriosi per 1-0. E quindi le due semifinali saranno tra Inter e Atalanta (squadra campione d’Italia vs finalista Coppa Italia) e Juventus-Milan (vincente Coppa Italia vs seconda classificata Serie A).

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA

La prima semifinale sarà Inter-Atalanta e si giocherà giovedì 2 gennaio alle ore 20:00 italiane (le 22:00 locali) mentre esattamente ventiquattro ore dopo, venerdì 3 gennaio, si disputerà la seconda semifinale tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Paulo Fonseca. La finalissima è in programma lunedì 6 gennaio sempre alle ore 20:00 italiane (le 22:00 locali). Tutte e tre le partite verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e si potranno vedere in streaming su Mediaset Play e sul sito di Sportmediaset.

IL REGOLAMENTO PER DIFFIDATI E SQUALIFICHE

Storicamente le partite disputate nella Supercoppa italiana contano e valgono per la situazione disciplinare dei giocatori e delle squadre anche per il campionato di Serie A. E così sarà anche quest’anno, ma con una particolarità: i giocatori diffidati delle quattro squadre che verranno ammoniti nell’ultimo turno prima della Supercoppa (la 18esima giornata) o che verranno espulsi non salteranno la Supercoppa, ma la squalifica verrà scontata nella prima partita di campionato dopo la Supercoppa (nel caso delle quattro squadre impegnate sarà la ventesima giornata). Questo è per preservare il torneo da squalifiche e da forfait e per cercare di mettere in campo, in Arabia Saudita, tutte le stelle del campionato italiano. Stesso discorso vale anche per le semifinali di Supercoppa: nel caso venisse ammonito un giocatore diffidato non salterebbe la finale, ma sempre la prima partita di campionato utile. L’unico modo per saltare la finale di Supercoppa sarebbe una espulsione rimediata in semifinale: a quel punto il provvedimento scatterebbe immediatamente per la finalissima, sempre qualora la squadra di quel determinato calciatore si qualifichi per la finale del 6 gennaio.

I DIFFIDATI IN VISTA DELLA SUPERCOPPA

ATALANTA: Zaniolo

INTER: Inzaghi

JUVENTUS: Fagioli, Locatelli

MILAN: Emerson Royal, Fofana

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO

Qualora la partita dovesse terminare in parità non ci saranno i tempi supplementari, ma si provvederà direttamente a battere i calci di rigore. Dunque i match dureranno 90 minuti (più recupero) senza tempi supplementari. Questa scelta è stata dettata dal fatto di non appesantire ancor di più i muscoli dei calciatori in questa stagione con tantissime partite e tantissimi impegni.

L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE

Juventus 9 Inter 8 Milan 7 Lazio 5 Roma 2 Napoli 2 Parma 1 Sampdoria 1 Fiorentina 1