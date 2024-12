Tanti derby a Santo Stefano per la 15^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Non una casualità, ma una precisa scelta della Lega Volley Femminile per ridurre le trasferte e consentire così alle giocatrici di passare più tempo con le proprie famiglie per le feste. L’unica squadra chiamata ad una lunga trasferta è Milano, che dovrà scendere sul campo di Roma. Le meneghine di Stefano Lavarini, reduci dal bronzo al Mondiale per Club in Cina, devono dunque fare gli straordinari e tenere l’attenzione alta. Le Wolves, infatti, vanno a caccia di altri punti importanti in chiave salvezza dopo aver travolto Talmassons nello scontro diretto. Giocano in casa, invece, le neocampionesse del Mondo di Conegliano, che ospitano le friulane del Talmassons. Sfida fuori regione per Perugia, che cercano punti salvezza sul campo di Vallefoglia, reduce da ben cinque tie-break di fila.

In Lombardia si incontrano Bergamo e Busto Arsizio, rispettivamente sesta e quinta in classifica, determinate a fare buone prestazioni per lanciarsi nel migliore dei modi verso la Coppa Italia. Spazio poi ai derby piemontesi. Pinerolo ospita Novara, reduce dalla netta vittoria interna dell’ultimo turno contro Chieri. Quest’ultima vuole quindi riscattarsi davanti al proprio pubblico contro Cuneo, fanalino di coda della classifica. In toscana, sul campo del coloratissimo Palazzo Wanny, va in scena la sfida tra la Savino del Bene Scandicci ed Il Bisonte Firenze. Di seguito, il programma dettagliato di giornata con tutte le informazioni per seguire le partite e la classifica di campionato.

Le partite della seconda giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su Rai Play, mentre altre due partite saranno visibili per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

15.30 Bergamo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

16.00 Wash4green Pinerolo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Honda Olivero Cuneo – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Smi Roma Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv

18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Il Bisonte Firenze – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO DOPO 14 GIORNATE

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è saldamente al comando della classifica di regular season. Al termine della prima giornata di ritorno del campionato, le pantere precedono Scandicci e Milano. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.