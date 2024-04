LIVE – Novara-Chieri: gara-3 quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Novara-Chieri, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Le due squadre piemontesi, vincitrici di due Coppe europee (Challenge Cup per Novara e Cev Cup per Chieri) tornano in campo per la sfida decisiva. Dopo aver travolto le avversarie a Torino pareggiando la serie, le ragazze di Lorenzo Bernardi vogliono ripetere la grande prestazione di gara-2 e completare la rimonta che garantirebbe l’accesso alle semifinali Scudetto. Le azzurre vanno dunque a caccia della vittoria per festeggiare davanti al proprio pubblico.

Le ragazze di Giulio Bregoli, uscite vincenti al tie-break nella battaglia di gara-1 proprio sul campo di Novara, non vogliono certo arrendersi sul più bello. Grobelna e compagne sono pronte a dare il massimo per conquistare il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e raggiungerà Conegliano in semifinale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 aprile al Pala Igor Gorgonzola di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri della Serie A1 Femminile 2023/2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

NOVARA – CHIERI (inizia alle 20.30)

