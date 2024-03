Calendario Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile: ecco il programma e le informazioni per seguire la fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle tre partite, in programma tra il 27 marzo ed il 2 aprile. Poi spazio alle semifinali (tra il 6 ed il 13 aprile, sempre al meglio delle tre partite), che decreteranno le due squadre che si giocheranno la finale, da disputare al meglio delle cinque partite tra il 17 ed il 28 aprile. La squadra da battere ancora una volta è l’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, che va a caccia dell’ennesimo trofeo. Le pantere però non devono sottovalutare una concorrenza più agguerrita che mai: Scandicci e Milano sono le squadre più attrezzate in questo senso, ma le sorprese nella pallavolo non mancano mai.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, alcune partite verranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming gratuito su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato di quarti di finale, semifinali e finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO A1 FEMMINILE 2023/2024

QUARTI DI FINALE

PRIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 MARZO

20.30 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-8° classificata

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76

20.30 2° classificata-7° classificata

20.30 3° classificata-6° classificata

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 31 MARZO

17.00 8° classificata-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara

17.00 7° classificata-2° classificata

20.30 3° classificata-6° classificata

EVENTUALE TERZA GIORNATA – MERCOLEDI’ 3 APRILE

Da definire

SEMIFINALI

PRIMA GIORNATA – DOMENICA 7 APRILE

Da definire

SECONDA GIORNATA – MERCOLEDI’ 10 APRILE

Da definire

EVENTUALE TERZA GIORNATA – DOMENICA 14 APRILE

Da definire

FINALE

PRIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 17 APRILE

Da definire

SECONDA GIORNATA – SABATO 20 APRILE

Da definire

TERZA GIORNATA – MERCOLEDI’ 24 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUARTA GIORNATA – SABATO 27 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUINTA GIORNATA – MARTEDI’ 30 APRILE

Da definire