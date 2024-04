Coppa di Germania 2023/2024: il Bayer Leverkusen vuole tutto, 4-0 al Dusseldorf e finale per Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen non si ferma e vuole tutto. Col 4-0 inflitto al malcapitato Fortuna Dusseldorf nella semifinale secca, la squadra che sta dominando la Bundesliga si avvicina alla grandissima chance di un doble tutto tedesco e vola in finale di Coppa di Germania, con anche la possibilità di mettere le mani sull’Europa League. Il capolavoro di Xabi Alonso è sempre più vicino al lieto fine nella competizione nazionale, visto che in finale c’è il Kaiserslautern, squadra appartenente alla seconda divisione e per questo simile a una vittima sacrificale al cospetto delle Aspirine.

Nel primo tempo in poco più di mezzora si chiude ogni discorso: Frimpong la sblocca al 7′, poi Adli raddoppia al 20′, quindi Wirtz la sigilla al 35′. E’ quest’ultimo a firmare anche il quarto gol, trasformando un rigore nel cuore del secondo tempo. Possesso palla che nel finale assume proporzioni bulgare e per il Bayer arriva la finale: la giocheranno contro il Kaiserslautern, squadra della seconda serie tedesca, da non sottovalutare ma pur sempre giunta all’atto conclusivo eliminando la clamorosa sorpresa Saarbrucken della terza divisione. Per Alonso c’è dunque la grandissima chance di regalarsi una stagione da sogno, poi il prossimo anno l’asticella si potrà alzare con la campagna nella nuova Champions League.