Calendario quarti Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley: programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà 2023/2024 di volley femminile: ecco il programma e le informazioni per seguire il primo turno della fase finale del campionato. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle tre partite, in programma tra il 27 marzo ed il 2 aprile. Le squadre vincitrici accederanno poi alle semifinali, previste tra il 6 ed il 13 aprile, sempre al meglio delle tre partite. La squadra da battere ancora una volta è l’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, che va a caccia dell’ennesimo trofeo. Le pantere però non devono sottovalutare una concorrenza più agguerrita che mai. Sulla carta, le più attrezzate per fermare Wolosz e compagne sono Scandicci e Milano, ma le sorprese nella pallavolo non mancano mai.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, alcune partite verranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport (visibili in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming gratuito su RaiPlay). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE PLAYOFF A1 FEMMINILE 2023/2024

PRIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 MARZO

20.30 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-8° classificata

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76

20.30 2° classificata-7° classificata

20.30 3° classificata-6° classificata

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 31 MARZO

17.00 8° classificata-Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara

17.00 7° classificata-2° classificata

20.30 3° classificata-6° classificata

EVENTUALE TERZA GIORNATA – MERCOLEDI’ 3 APRILE

Da definire