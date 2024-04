Volley femminile, Serie A1: Novara vince gara-3 contro Chieri e vola in semifinale, affronterà Conegliano

Novara vince contro Chieri per 3-1. Nel palazzetto novarese va in scena gara-3 dei quarti di finale di Serie A1. Dopo gara-1, vinta da Novara in rimonta e gara-2, andata nelle mani di Chieri al tie break, le due squadre si affrontano una terza volta. In palio c’è un posto in semifinale, dove Conegliano attende il prossimo avversario. Dopo un primo set vinto da Chieri, il resto dei parziali va nelle mani di Novara, che si aggiudica il pass per la fase successiva.

Nel primo set, vince la pazienza di Chieri. Inizialmente, le ragazze di Bregoli si portano inizialmente in vantaggio, poi Novara mette a punto il sorpasso. Il gioco viene improvvisamente interrotto per un avviso: il check è rotto e sarà fuori uso per tutto il set. Le ospiti rimangono avanti per gran parte del parziale, anche se solo in rare occasioni riescono a prendere il largo. Sul finale, Chieri pareggia e sorpassa, firmando poi il set point sul 22-25. L’avvio di secondo set, proprio come il primo, si dimostra equilibrato. Le due formazioni lottano punto a punto nella prima metà, con Novara che poi ha la meglio e riesce a conquistare il vantaggio. Le ultime fasi di parziale portano un giallo a Bregoli per ritardo di gioco, a seguito di un confusionario triplo cambio di Chieri. Novara trova poi la palla set vincente sul 25-21, portando il tabellone generale sull’1-1. Nel terzo set, è Chieri a partire nel modo migliore e trovare il vantaggio. Novara si ritrova ad inseguire ad una distanza di quattro punti, che colma solo nel momento finale e decisivo. Chieri crolla improvvisamente dopo un parziale controllato e si fa sorpassare sul 21-21. Novara non esita ad avanzare per la palla set, messa a terra sul 25-22. Nel quarto e ultimo set, gli equilibri non cambiano e la partita resta molto combattuta. Infine, è Novara ad avere la meglio per 25-23, vincendo così la partita per 3-1 e accedendo alla fase delle semifinali, dove incontrerà Conegliano.