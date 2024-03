LIVE – Milano-Piacenza: gara-4 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Milano-Piacenza, gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I meneghini vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie e tenere vivo il sogno. La formazione di Roberto Piazza ha infatti perso gli ultimi due confronti, gara-2 in casa e gara-3 in trasferta, ed ora deve vincere davanti al proprio pubblico per rinviare il verdetto a gara-5 e rimanere in corsa per lo Scudetto. I biancorossi, invece, dopo la sconfitta incassata sul campo di casa in gara-1, si sono scrollati di dosso la tensione e crescendo di set in set si sono portati in vantaggio nella serie.

Gli uomini di Andrea Anastasi vogliono dunque mettere in difficoltà una Milano da non sottovalutare e chiudere alla prima occasione i giochi per il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 24 marzo all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-4 Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza dei quarti di finale della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MILANO – PIACENZA (inizia alle 20.30)

