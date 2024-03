Volley, quarti Playoff Superlega 2023/2024: Milano batte in rimonta Piacenza e va a gara-5

Milano vince in rimonta e rinvia tutto a gara-5: Piacenza battuta 3-2 (28-30, 25-27, 25-23, 27-25, 15-5) in gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi sono più lucidi nei momenti decisivi della prima parte di match, ma poi iniziano a commettere qualche sbavatura e la luce si spegne completamente nel quinto set. La formazione di Roberto Piazza invece lotta su ogni pallone e sale di colpi nel finale, prendendosi così davanti al proprio pubblico la vittoria che riapre la serie e rinvia il verdetto a gara-5. Ai biancorossi non sono bastati i 29 punti di Yuri Romanò, mentre tra i padroni di casa spiccano i 22 punti di Ferre Reggers e i 20 punti di Yuki Ishikawa. Di seguito, la cronaca della partita Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza della quarta giornata dei quarti di finale dei Playoff.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

COME VEDERE GARA-5 MILANO-PIACENZA IN TV

CALENDARIO SERIE PIACENZA-MILANO QUARTI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO DEI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

TABELLONE PLAYOFF: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

REGOLAMENTO PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: LA CRONACA DI GARA-4 MILANO-PIACENZA

Piacenza inizia subito con il piede giusto (1-3), ma il turno al servizio di Vitelli riporta sotto i padroni di casa (7-8), che danno il via ad una entusiasmante lotta punto a punto (12-12). Il set procede all’insegna dell’equilibrio (17-17), poi Yuri Romanò sale in cattedra e tra attacchi ed ace porta avanti i biancorossi (21-23). Milano non molla e sempre con Vitelli dai nove metri pareggia i conti (24-24) e rinvia tutto ai vantaggi, dove però alla fine è Piacenza a spuntarla (28-30). Nel secondo set Milano torna in campo determinata e costringe subito Piacenza al time-out (6-2), poi ci pensa ancora uno scatenato Romanò a rilanciare i biancorossi (6-5). I padroni di casa trovano un nuovo break (9-6), Piacenza non molla (10-9) ma fatica a recuperare contro una Milano lucida (19-16). Nel finale però torna in cattedra Romanò, che dai nove metri mette in difficoltà i meneghini (20-22). Milano però non si scompone e pareggia i conti (22-22) e si prende anche un set point grazie all’ace di Gironi (25-24), ma Piacenza piazza il break e si aggiudica anche la seconda frazione ai vantaggi (25-27).

Nel terzo set si ripete il copione: Milano parte forte (9-4), ma Piacenza recupera e pareggia i conti (9-9). La lotta poi prosegue punto a punto (14-14), poi Piacenza trova un break (17-19) ma i meneghini ribaltano la situazione (20-19). La formazione ospite rimane incollata (22-21), ma questa volta i padroni di casa non si fanno sorprendere e con la pipe di Ishikawa chiudono il set (25-23) che riapre la partita. Nel quarto set Milano riprende da dove aveva lasciato (9-5) e questa volta tengono a distanza gli avversari (13-10). Piacenza rimane in scia (17-15) e aggancia gli avversari sul 24-24, salvo poi arrendersi ai vantaggi ad una Milano mai doma (27-25). Il tie-break poi è un monologo meneghino: l’Allianz scappa subito via (4-1), Piacenza si blocca completamente (9-4) e Milano chiude rapidamente il set (15-5) che vale la vittoria e rinvia tutto a gara-5.