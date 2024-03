Regolamento Playoff Superlega 2023/2024 volley: come funzionano, la formula

Il regolamento dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco la formula e tutto quel che serve sapere sulla fase finale del massimo campionato italiano. Terminata la stagione regolare, la Farmitalia Catania paga l’ultimo posto ed è condannata alla retrocessione in Serie A2. Ha già chiuso la stagione la Gioiella Prisma Taranto, undicesima al termine della regular season, mentre Cisterna Volley e Pallavolo Padova (nona e decima) parteciperanno ai Playoff 5° posto. Le migliori otto classificate invece si giocano la corsa verso lo Scudetto, che prevede quarti di finale, semifinali e finale. Tutte le serie, dai quarti alla finale, si svolgeranno al meglio delle cinque partite, con gara-1, gara-3 ed eventuale gara-5 sul campo della migliore classificata in regular season. La squadra vincitrice della finale si aggiudica lo Scudetto 2024; entrambe le finaliste si qualificano per la Cev Champions League 2024/2025.

Le due squadre sconfitte in semifinale si affrontano invece nella Finale 3° posto, che si svolge con la formula delle 3 partite vinte su 5: la vincente si qualifica alla prossima Champions League, mentre la perdente è qualificata alla Cev Cup 2024/2025. Le quattro eliminate dei quarti di finale prenderanno parte ai Play Off 5° posto, dove incontreranno appunto Cisterna e Padova. Queste sei squadre disputeranno un girone all’italiana di sola andata. Ogni squadra disputerà cinque partite e le quattro migliori classificate accederanno alle semifinali, da disputare in gara unica. Le due vincitrici delle semifinali poi giocheranno la finale, sempre in gara secca: la squadra vincitrice conquisterà il quinto posto finale assoluto di Campionato, che vale la qualificazione alla Cev Challenge Cup 2024/2025.

