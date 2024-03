Milano-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Milano-Piacenza, gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. I meneghini vanno a caccia di una grande prestazione davanti al proprio pubblico in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio del turno. La formazione di Roberto Piazza vuole provare a riscattare la sconfitta interna rimediata in gara-2 con una prestazione calante dopo due set giocati punto a punto e vincere davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno e rimanere in corsa per lo Scudetto. I biancorossi invece, dopo la sconfitta incassata sul campo di casa in gara-1, si sono scrollati di dosso la tensione iniziale e sono cresciuti andando a pareggiare la serie in gara-2. Gli uomini di Andrea Anastasi vogliono dunque ripetere il successo in trasferta e mettere in difficoltà una Milano da non sottovalutare. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 24 marzo all’Allianz Cloud (Palalido) di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-4 Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-4 Milano-Piacenza dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati ed il tabellone aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.