Calendario Playoff Superlega 2023/2024 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile: ecco il programma dettagliato e le informazioni per vedere tutte le partite. Terminata la stagione regolare, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la corsa verso lo Scudetto. Si inizia con i quarti di finale al meglio delle cinque partite, in programma dal 6 al 27 marzo al meglio. A seguire le semifinali (31 marzo-14 aprile) e la finale (18 aprile-1 maggio), tutte al meglio delle cinque sfide. Chi si aggiudicherà il titolo di Campione d’Italia? Non ci resta che scoprirlo seguendo gli scontri diretti che si preannunciano ancora una volta spettacolari.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, alcune partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuitamente su Rai Play. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il calendario completo dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite, dai quarti alla finale.

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

TABELLONE SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE 2024

IL CALENDARIO 2024 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Calendario Playoff Scudetto Superlega 2023/2024

QUARTI DI FINALE

PRIMA GIORNATA – MERCOLEDI’ 6 MARZO

Da definire

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 10 MARZO

Da definire

TERZA GIORNATA – DOMENICA 17 MARZO

Da definire

EVENTUALE QUARTA GIORNATA – DOMENICA 24 MARZO

Da definire

EVENTUALE QUINTA GIORNATA – MERCOLEDI’ 27 MARZO

Da definire

SEMIFINALI

PRIMA GIORNATA – DOMENICA 31 MARZO

Da definire

SECONDA GIORNATA – MERCOLEDI’ 3 APRILE

Da definire

TERZA GIORNATA – DOMENICA 7 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUARTA GIORNATA – GIOVEDI’ 11 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUINTA GIORNATA – DOMENICA 14 APRILE

Da definire

FINALE

PRIMA GIORNATA – GIOVEDI’ 18 APRILE

Da definire

SECONDA GIORNATA – DOMENICA 21 APRILE

Da definire

TERZA GIORNATA – GIOVEDI’ 25 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUARTA GIORNATA – DOMENICA 28 APRILE

Da definire

EVENTUALE QUINTA GIORNATA – MERCOLEDI’ 1 MAGGIO

Da definire