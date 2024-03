Mondiali curling femminile 2024: tutti i risultati e la classifica

Tutti i risultati e la classifica dei Mondiali di curling femminile 2024, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi.

La rassegna iridata si svolge con la consueta formula: si parte con il round robin in cui le squadre affrontano tutte le avversarie giocando 12 partite ciascuna. Prima e seconda classificata al termine del girone accedono direttamente alle semifinali, mentre quelle piazzate tra il terzo ed il sesto posto si affrontano nei playoff in sfide da dentro o fuori. Chi vince i playoff raggiunge le semifinali, che decreteranno poi quali squadre giocheranno la finale per l’oro e quali si giocheranno la medaglia di bronzo. Di seguito, la classifica del girone e tutti i risultati dei Mondiali di curling femminile 2024.

MONDIALI 2024, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

LE PARTITE DELL’ITALIA: PROGRAMMA, ORARI E TV

LA CLASSIFICA DEL GIRONE

Canada 0V-0P

Danimarca 0V-0P

Estonia 0V-0P

Italia 0V-0P

Giappone 0V-0P

Corea del Sud 0V-0P

Norvegia 0V-0P

Nuova Zelanda 0V-0P

Scozia 0V-0P

Svizzera 0V-0P

Svezia 0V-0P

Turchia 0V-0P

Usa 0V-0P

MONDIALI CURLING FEMMINILE 2024: TUTTI I RISULTATI

RISULTATI GIRONE

SABATO 16 MARZO

18:00 Round Robin – Sessione 1

Usa-Turchia

Svezia-Canada

Nuova Zelanda-Giappone

Corea Del Sud-Svizzera

23:00 Round Robin – Sessione 2

Italia-Estonia

Usa-Svizzera

Scozia-Norvegia

Danimarca-Canada

DOMENICA 17 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 3

Norvegia-Svezia

Estonia-Corea Del Sud

Turchia-Danimarca

Scozia-Nuova Zelanda

18:00 Round Robin – Sessione 4

Corea Del Sud-Nuova Zelanda

Giappone-Turchia

Canada-Usa

Svezia-Italia

23:00 Round Robin – Sessione 5

Danimarca-Giappone

Italia-Scozia

Svizzera-Estonia

Norvegia-Usa

LUNEDÌ 18 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 6

Turchia-Svizzera

Nuova Zelanda-Svezia

Danimarca-Scozia

18:00 Round Robin – Sessione 7

Nuova Zelanda-Estonia

Canada-Norvegia

Usa-Italia

Giappone-Corea Del Sud

23:00 Round Robin – Sessione 8

Scozia-Svezia

Svizzera-Giappone

Norvegia-Turchia

Estonia-Danimarca

MARTEDÌ 19 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 9

Svezia-Turchia

Corea Del Sud-Scozia

Italia-Canada

18:00 Round Robin – Sessione 10

Estonia-Giappone

Danimarca-Usa

Italia-Nuova Zelanda

Svizzera-Norvegia

23:00 Round Robin – Sessione 11

Canada-Svizzera

Scozia-Estonia

Svezia-Danimarca

Turchia-Corea Del Sud

MERCOLEDÌ 20 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 12

Norvegia-Nuova Zelanda

Corea Del Sud-Italia

Giappone-Canada

Usa-Svezia

18:00 Round Robin – Sessione 13

Danimarca-Italia

Norvegia-Giappone

Estonia-Turchia

Svizzera-Scozia

23:00 Round Robin – Sessione 14

Svezia-Corea Del Sud

Turchia-Canada

Scozia-Usa

Nuova Zelanda-Danimarca

GIOVEDÌ 21 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 15

Giappone-Usa

Svizzera-Nuova Zelanda

Italia-Norvegia

Canada-Estonia

18:00 Round Robin – Sessione 16

Turchia-Scozia

Estonia-Svezia

Danimarca-Svizzera

Corea Del Sud-Norvegia

23:00 Round Robin – Sessione 17

Nuova Zelanda-Canada

Usa-Corea Del Sud

Giappone-Svezia

Italia-Turchia

VENERDÌ 22 MARZO

13:00 Round Robin – Sessione 18

Svizzera-Italia

Norvegia-Danimarca

Usa-Estonia

Scozia-Giappone

18:00 Round Robin – Sessione 19

Corea Del Sud-Danimarca

Canada-Scozia

Turchia-Nuova Zelanda

Svezia-Svizzera

23:00 Round Robin – Sessione 20

Estonia-Norvegia

Giappone-Italia

Canada-Corea Del Sud

Nuova Zelanda-Usa