LIVE – Swiatek-Muchova, finale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Iga Swiatek e Karolina Muchova, valevole come finale del Roland Garros 2023. La polacca detiene i favori del pronostico ed è a caccia del quarto titolo Slam in carriera, il quale peraltro sarebbe il terzo parigino. Dopo il trionfo francese nel corso della stagione scorsa, a discapito di Coco Gauff, la numero uno al mondo è pronta all’ennesimo grande match da robot sul rosso. La ceca, invece, è alla prima finale a questo livello e vuole continuare a sognare a occhi aperti sul suggestivo palcoscenico del Roland Garros; la creatività di Muchova non è da sottovalutare, così come l’ormai proverbiale fame di vittorie di Swiatek: tutto pronto per il grande appuntamento Wta. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Swiatek-Muchova (a partire dalle ore 15.00).

SWIATEK-MUCHOVA (a partire dalle ore 15.00)