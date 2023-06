Swiatek-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Karolina Muchova nella finale femminile del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La numero uno del mondo insegue il terzo titolo degli ultimi quattro anni nella capitale francese. Di fronte a lei la potente ceca, giunta per la prima volta in carriera nella finale di un torneo dello Slam. La nativa di Olomouc è reduce dal successo in rimonta ai danni della bielorussa Aryna Sabalenka, contro cui ha anche cancellato un match point nel corso del terzo e decisivo parziale.

Per lei termineranno in ogni caso due settimane straordinarie, aperte al primo turno dalla bella vittoria sulla top ten greca Maria Sakkari. A partire favorita sarà la polacca secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultima deve ancora perdere un singolo set dimostrando di saper alzare il livello nei momenti decisivi. L’unico scontro diretto è stato appannaggio di Muchova, che nel 2019 sconfisse Swiatek in tre set sulla terra casalinga di Praga. In quell’occasione si trattava addirittura di un primo turno.

Swiatek e Muchova scenderanno in campo oggi (sabato 10 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e penultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale femminile tra Swiatek e Muchova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.