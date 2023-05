LIVE – Paolini-Cirstea, primo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del match tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea, valido per il primo turno del Roland Garros 2023. La giocatrice toscana è reduce dall’aver vinto un torneo casalingo, ossia il Firenze Ladies Open, dunque si tratta sicuramente di una giocatrice al settimo cielo; per continuare sulla falsariga di quanto mostrato nelle ultime settimane, l’azzurra dovrà cercare di contrastare al meglio il tennis concreto e potente dell’opponente romena. Cirstea è leggermente favorita per il passaggio del turno, ma Paolini è una realtà sul rosso e può impensierire giocatrici dalla “caratura” differente. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Paolini-Cirstea (terzo incontro sul Campo 13 a partire dalle ore 11.00, dopo Noskova-Kovinic).

PAOLINI-CIRSTEA (terzo incontro dalle ore 11.00, dopo Noskova-Kovinic)