Basket, Pozzecco: “Fra qualche giorno incontreremo Banchero e vedremo”

Banchero fra Italia ed Usa. Il movimento italiano sta premendo sul cestista per far sì che Pozzecco possa avere a disposizione anche lui in rosa. Non sarà facile, in quanto la nazionale statunitense sarebbe in attesa di una risposta sul futuro di Banchero. A riguardo ha parlato il nostro CT Pozzecco.

Le parole di Pozzecco: “Fra qualche giorno incontreremo Banchero e vedremo. Deve scegliere fra Italia e Stati Uniti. Voi che fareste al suo posto? Dopo un anno su questa panchina posso dire che il presidente aveva ragione. ‘Allenare la nazionale ti cambierà la vita’, mi aveva detto. E così è stato. L’ho capito subito dopo aver ascoltato l’inno per la prima volta“.