LIVE – Giorgi-Pegula, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dell’incontro tra Camila Giorgi e Jessica Pegula, valido per il secondo turno del Roland Garros 2023. Decimo confronto in carriera tra le due giocatrici, che tornano a sfidarsi dopo il recente match di Miami, vinto da Pegula in tre set. Stavolta cambia la superficie ma non i favori del pronostico, ancora dalla parte dell’americana, accreditata della terza testa di serie e determinata a farsi strada nel torneo. Camila ha esordito con una vittoria in due set ai danni di Cornet, mentre Pegula ha sconfitto la connazionale Danielle Collins. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su Giorgi-Pegula (primo incontro sul Campo Philippe-Chatrier a partire dalle ore 11.45).

